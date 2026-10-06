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Новичок Дариус Эйкафф стал лучшим бомбардиром «Сакраменто» с 19 очками в матче против «Лейкерс»

 7-й номер драфта-2026 Дариус Эйкафф набрал лучшие среди игроков « Сакраменто » 19 очков в предсезонном матче против « Лейкерс ».

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