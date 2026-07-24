Иран: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще пятеро получили ранения вблизи или вокруг Ахваза, провинция Хузестан, в результате авиаударов Соединенных Штатов (США) ранним утром по местному времени.
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