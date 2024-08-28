Врач Шаповалова: часто к головокружению приводят три патологии внутреннего уха

К возникновению истинного головокружения чаще всего приводят нарушения в работе внутреннего уха: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), болезнь Меньера и нейронит вестибулярного нерва.
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