В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если президент США Дональд Трамп услышит Россию, то войдет в историю миротворцем, не поймет - так и остается ковбоем с прерий.