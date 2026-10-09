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Владимирские новости

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Во Владимире перекрыли две полосы на улице Гагарина из-за ремонта

Во Владимире перекрыли две полосы на улице Гагарина из-за ремонта

Подрядчик обновит около 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и установит водоотводные лотки, работы ведутся с опережением графика и завершатся до 13 ноября.

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