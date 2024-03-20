Армения и Азербайджан не смогли договориться по картам для делимитации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан на данный момент не смогли найти соглашения по картам делимитации, добавив, что между странами есть согласие о признании территориальной целостности друг друга на основании Алма-Атинской декларации.
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