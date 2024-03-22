Певица Светлана Лобода резко сменила имидж и запела на русском языке

Произвести впечатление на слушателей из России у исполнительницы не получилось.Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции покинула России и обосновалась в Латвии, решила кардинально сменить имидж и репертуар.
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