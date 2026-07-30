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Самокатчик травмировал женщину в Челябинске. Возбуждено уголовное дело

Самокатчик травмировал женщину в Челябинске. Возбуждено уголовное дело

В Челябинске зафиксирован очередной инцидент с самокатчиком. В Центральном районе города Челябинска 19-летний водитель электросамоката, передвигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину 1973 года рождения.

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