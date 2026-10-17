Верховный суд отменил обвинительный приговор за уклонение от мобилизации? Исключение из воинского учёта в 90-х годах освобождает от призыва? Повторное прохождение ВЛК для исключённых ранее из учёта является незаконным? Постановление ТЦК о штрафе можно оспорить из-за отсутствия состава нарушения? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.