Верховный суд отменил обвинительный приговор за уклонение от мобилизации? Исключение из воинского учёта в 90-х годах освобождает от призыва? Повторное прохождение ВЛК для исключённых ранее из учёта является незаконным? Постановление ТЦК о штрафе можно оспорить из-за отсутствия состава нарушения? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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