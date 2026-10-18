Врач Михаил Гаврикин объяснил, кому и почему не стоит стирать одновременно и носки, и нижнее бельё. Причина действительно веская.
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А после каждой стирки карболкой обрабатывать?