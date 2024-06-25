Алексей Криворучко. Фото: MOD Russia Официально этот замминистра обороны не отправлен в отставку, хотя, по некоторым данным, написал рапорт.
Бизнес в Майами, дети-американцы, особняк на Рублёвке, засекреченная декларация: кто такой генерал Криворучко, отвечавший за вооружение
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Как такие особи появляются в руководстве страны? Нет Сталина и это очень жалко!
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Бабки рулят, бизнес процветает, количество паркетных "эффективных" генералов и тех кто покупает звания, должности растет, как и не кому не нужная бюрократия, тыловики и прочая воровская мафия присосавшаяся к распилу бюджетных народных средств.... Там наверное если у тебя нет второго гражданства, счетов с активами, недвижимости и семьи не за рубежом, а так же ты не работаешь на уничтожение России и ее народа, не берут на службу. Это не относится к тем кто сейчас на передке в зоне СВО защищает интересы России и народа, тех кто оказывает реальную им помощь, кто трудится на наших парней герое во всех сферах экономики...
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15 час.
ЛБ
Лидия Буторина
У таких криворучек ручки загребучки, но как можно на такой должности держать человека, у которого дети граждани США, НЕДВИЖИМОСТЬ (хотя и плохо скрытая) в США? Коррупция, воровство неприкрытое, кумовство, непонятно, как это искоренять😒
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14 час.
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