Бизнес в Майами, дети-американцы, особняк на Рублёвке, засекреченная декларация: кто такой генерал Криворучко, отвечавший за вооружение

АНГЕЛ АНГЕЛ

Бабки рулят, бизнес процветает, количество паркетных "эффективных" генералов и тех кто покупает звания, должности растет, как и не кому не нужная бюрократия, тыловики и прочая воровская мафия присосавшаяся к распилу бюджетных народных средств.... Там наверное если у тебя нет второго гражданства, счетов с активами, недвижимости и семьи не за рубежом, а так же ты не работаешь на уничтожение России и ее народа, не берут на службу. Это не относится к тем кто сейчас на передке в зоне СВО защищает интересы России и народа, тех кто оказывает реальную им помощь, кто трудится на наших парней герое во всех сферах экономики...