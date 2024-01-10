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Политтехнолог Небоженко: Зеленский не умеет правильно просить деньги у США

Политтехнолог Небоженко: Зеленский не умеет правильно просить деньги у США

Офис Владимира Зеленского безрезультативно надеется добиться финансовой помощи США с помощью пиара. Об этом сообщил глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.

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