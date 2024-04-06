Президент Байден как всемирный антихристианский реформатор

Президент США Джо Байден снова публично признался в том, что для него очень важны религиозные вопросы, что он нагло вмешивается в дела других стран ради поддержки американских религиозных проектов и покровительствует своим иностранным фаворитам, которые занимаются расколами православия и Русского мира.
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