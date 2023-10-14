Моддер добавил сексуальный костюм для Китаны в Mortal Kombat 1 и показал, как тепер...

Моддер добавил сексуальный костюм для Китаны в Mortal Kombat 1 и показал, как теперь выглядит героиняМоддер с ником FrancisLouis решил добавить в файтинг Mortal Kombat 1 откровенный костюм для Китаны, который переодевает героиню в открытый купальник (бикини).