Около 5 кг мефедрона, предназначенного для дальнейшего сбыта, изъяли полицейские в Воронежской области

В ночное время на 545-м км автодороги М-4 «Дон» по направлению движения в сторону города Ростов-на-Дону инспекторы УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области остановили автомобиль «Лексус» с государственным регистрационным знаком другого региона субъекта Российской Федерации.