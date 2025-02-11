Арбитражная комиссия встала на сторону Лори и Родригеса в споре с Тэйлором по продаже «Миннесоты»

Арбитражная комиссия из трех человек раздельным решением встала на сторону потенциальных покупателей мужского и женского клубов «Миннесоты» Марка Лори и Алекса Родригеса в споре по договору купли-продажи против нынешнего владельца Глена Тэйлора.
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