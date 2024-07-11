На Алтае пытаются спасти хотя бы часть деревянного храма XIX века

В судьбе храма участвует много неравнодушных людей и разных специалистов Храм в селе Волчно-Бурлинское / Фото: Telegram-канал Deringarchitect & Klassika Волонтеры и реставраторы обследовали в селе Волчно-Бурлинское почти полностью разрушенный деревянный храм XIX века, сообщает архитектор Александр Деринг в своем Telegram-канале.