10 случаев, когда второстепенные персонажи без зазрения совести перетянули все одеяло на себя

Каждый начинающий актер мечтает о том, чтобы поскорее получить главную роль в каком-нибудь фильме. Однако умудренные опытом артисты знают: и второстепенного персонажа можно сыграть так, что все симпатии зрителей достанутся ему.
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