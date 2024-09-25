Политика как он...
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Зимбабве может ввести безвиз для российских туристов в ноябре

Зимбабве может ввести безвиз для российских туристов в ноябре

Россия и Зимбабве работают над соглашением о взаимном безвизовом режиме, сообщают «Известия». Как заявил посол РФ в Зимбабве Николай Красильников, речь идет о владельцах общегражданских паспортов.

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