Жильцы дома в Олонце платили за бесплатную услугу

Собственникам начисляли плату за услуги ЖКХ по дополнительной строке Жильцам многоквартирного дома в Олонце начисляли плату за коммунальные и жилищные услуги по дополнительной строке «Поверка прибора учета».
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