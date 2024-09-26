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Президент Сербии: Освобождавшие узников Освенцима русские на памятные мероприятия не приглашены, полагаю, что создававшие лагерь там будут

Президент Сербии: Освобождавшие узников Освенцима русские на памятные мероприятия не приглашены, полагаю, что создававшие лагерь там будут

Польские власти решили не приглашать Россию на мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), притом, что его в январе 1945 года освобождала Красная армия.

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