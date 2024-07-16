Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командир змагаров-нациков призвал белорусов готовиться к крови

Командир змагаров-нациков призвал белорусов готовиться к крови

Власть в Белоруссии необходимо изменить силовым путем. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украиснкая правла» заявил исполняющий обязанности командира сформированного из белорусских змагаров так называемого «полка имени Калиновского» Павел Шурмей.

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Комментарии
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Надежда
Наверное, брательник светки-котлеты...😏
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7 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены, в плен не брать
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4 час.
Нина Попова
Наверное, ему веслом по голове досталось.
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4 час.

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