Командир змагаров-нациков призвал белорусов готовиться к крови

Власть в Белоруссии необходимо изменить силовым путем. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украиснкая правла» заявил исполняющий обязанности командира сформированного из белорусских змагаров так называемого «полка имени Калиновского» Павел Шурмей.