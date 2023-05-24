Banki.loans

390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    А претензии МелкоБритании, интересно, Польша предъявит?Клинцевич сообщил...
  • Leon Dan
    Т.е. он готов сразу схватиться за ядерную дубинку? Весьма не обдуманно. Хорошо, что у него нет на это реальной возмож...Медведев: поставк...
  • Надежда Белугина
    Спасибо Пригожину с дружиной, морально на них это время продержались. Некому больше было нас на таком уровне успокоит..."Бахмут пал!": во...

РВ: Боевики "Азова"* ВСУ показали кадры штурма окопов войск ВС РФ на фланге под Бахмутом

РВ: Боевики "Азова"* ВСУ показали кадры штурма окопов войск ВС РФ на фланге под Бахмутом

Украинские боевики из полка "Азов"* (запрещен на территории РФ и признан экстремистским) показали видеокадры штурма российских окопов на одном из флангов ВС России под Артемовском (Бахмутом), сообщает ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх