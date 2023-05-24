РВ: Боевики "Азова"* ВСУ показали кадры штурма окопов войск ВС РФ на фланге под Бахмутом

Украинские боевики из полка "Азов"* (запрещен на территории РФ и признан экстремистским) показали видеокадры штурма российских окопов на одном из флангов ВС России под Артемовском (Бахмутом), сообщает ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Украинские боевики из полка "Азов"* (запрещен на территории РФ и признан экстремистским) показали видеокадры штурма российских окопов на одном из флангов ВС России под Артемовском (Бахмутом), сообщает ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
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