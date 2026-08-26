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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Адмирала» Грасс о Гребенкине: «Здоровый, сильный, бежит, обыгрывает. И очень заряженный – как Радулов: в раздевалке орет, эмоций много»

22-летний нападающий «Адмирала» Михаил Грасс вспомнил о совместных играх и тренировках в молодежке «Металлурга».

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