Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.
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