НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

Пока не будет жестких санкций, вплоть до закрытия, никакой контроль не поможет, ведь обратного хода практически не наблюдается