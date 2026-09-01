ВС РФ при освобождении Червоной Криницы взяли под контроль около 100 строений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 строений и более 15 кв. км территории перешло под контроль ВС РФ в результате освобождения Червоной Криницы Запорожской области штурмовиками 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".
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