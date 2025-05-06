Гусев: в Воронежской области уничтожены и подавлены около 20 беспилотников

В течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили на территории Воронежской области около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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