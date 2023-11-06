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Знамения небесные

Знамения небесные

Намедни   жители      некоторых  областей  бывшей   Украины,       а  также   новых   и  старых      российских    регионов    наблюдали      знамение    небесное    редкое    явление   -   красное  северное  сияние.

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