Бурматов рассказал, как вводится идентификация животных в регионах

За последние полгода с тех пор, как регионы получили новые полномочия в сфере обращения с животными, в том числе возможность вводить учет и идентификацию питомцев, больше чем в 20 регионах занялись этими вопросами.
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