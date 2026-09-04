Царьград
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Царьград

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Топлива нет, эвакуация, город в огне, но в рядах ВСУ заметное усиление. Эксперт о ситуации на Украине 4 сентября

Топлива нет, эвакуация, город в огне, но в рядах ВСУ заметное усиление. Эксперт о ситуации на Украине 4 сентября

Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с Царьградом раскрыл, останутся ли без топлива украинские боевики, и чего ждать от предстоящей зимы.

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