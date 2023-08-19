19 августа 1991 года — первый день «августовского путча» ГКЧП. Мы подготовили подборку самых ярких кадров, на которых запечатлены эти грандиозные исторические события, ставшие одним из главных шагов на пути к полному распаду СССР.
Самые яркие кадры августовского путча
Комментарии
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Астон Мартин
зачем Руцкой привез этого горбачева обратно , оставил бы там в Форосе ...смысла не было особого , все уже видели что за тип этот прожектор перестройки ...
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16 час.
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