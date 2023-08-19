Мы соседи по планете

4 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей скворцов
    а где статьяОни контролировал...
  • Астон Мартин
    зачем Руцкой привез этого горбачева обратно  , оставил бы там в Форосе ...смысла не было особого , все уже видели что...Самые яркие кадры...
  • Астон Мартин
    обирать собственных граждан - это вообще то позор ...🥸Они контролировал...

Самые яркие кадры августовского путча

Самые яркие кадры августовского путча

19 августа 1991 года — первый день «августовского путча» ГКЧП. Мы подготовили подборку самых ярких кадров, на которых запечатлены эти грандиозные исторические события, ставшие одним из главных шагов на пути к полному распаду СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
зачем Руцкой привез этого горбачева обратно  , оставил бы там в Форосе ...смысла не было особого , все уже видели что за тип этот прожектор перестройки ...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх