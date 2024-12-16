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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сн...

Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сн...

Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сняли с продажиНезадолго до релиза ПК-версия шутера Atomic Heart от студии Mundfish в России и ряде стран СНГ пропала из Steam и стала эксклюзивом сервиса VK Play.

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