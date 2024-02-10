После слухов про эмиграцию Шнуров эффектно вернулся на ТВ — потеснил маститых коллег

Стало известно, чем займется музыкант. Сергей Шнуров Photoagency Interpress/globallookpress.comСергей Шнуров весь прошлый год вел довольно закрытый образ жизни: не давал концертов, не появлялся в телешоу и не посещал светские мероприятия.
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