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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» готов расстаться с пятью игроками: Верой, Погостновым, Рамиресом, Щетининым и Мялковским («СЭ»)

Еще целый ряд футболистов может покинуть « Локомотив » до закрытия трансферного окна. Как сообщает «Спорт-Экспресс», железнодорожники готовы расстаться с защитниками  Егором Погостновым и Кристианом Рамиресом , полузащитниками Михаилом Щетининым и Лукасом Верой, форвардом Русланом Мялковским.

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