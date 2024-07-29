Ямалец победил в экстремальном забеге «Гонка героев» в Казани на дистанции 10 км

Житель Ямала Сергей Пеньков поучаствовал в экстремальном забеге «Гонка героев» в Казани. Дистанцию 10 километров мужчина преодолел быстрее всех, сообщил глава Приуральского района в своем telegram-канале.
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