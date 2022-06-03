WP: Китай ищет способ помочь России безнаказанно для себя

В Вашингтоне очень хотят отыскать компромат на своего главного противника в Азии и, как следствие, наложить санкции на Китай, а также применить другие ограничения.
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