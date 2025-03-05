В ходе КТО нейтрализовали боевиков, планировавших теракт в Каспийске

лл

лина любимцева

А кто эти игиловцы? Они местные, или приезжие?... РАСЩЕПЕРИЛИ ВСЕ ГРАНИЦЫ!! Понятно же, что ИГИЛ, прод руководством Запада будут засылать в Россию террористов!!! КОГО свободно пропускают через границы в Россию - знают?!!