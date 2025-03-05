В ходе КТО нейтрализовали боевиков, планировавших теракт в Каспийске

https://tvzvezda.ru/news/202535631-FNtPL.html?utm_referrer=m. В Дагестане ночью силовики нейтрализовали четверых бандитов, которые планировали устроить теракт на объекте Министерства внутренних дел в Каспийске.
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