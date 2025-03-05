Страна и люди
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Страна и люди

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В ходе КТО нейтрализовали боевиков, планировавших теракт в Каспийске

https://tvzvezda.ru/news/202535631-FNtPL.html?utm_referrer=m. В Дагестане ночью силовики нейтрализовали четверых бандитов, которые планировали устроить теракт на объекте Министерства внутренних дел в Каспийске.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А кто эти игиловцы? Они местные, или приезжие?... РАСЩЕПЕРИЛИ ВСЕ ГРАНИЦЫ!!  Понятно же, что ИГИЛ, прод руководством  Запада будут засылать в Россию террористов!!!  КОГО свободно пропускают через границы в Россию - знают?!!
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