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«Это их проблема»: Рубио отверг ответственность США за кризис на Кубе

«Это их проблема»: Рубио отверг ответственность США за кризис на Кубе

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о том, что Вашингтон несёт ответственность за гуманитарный кризис на Кубе, и заявил, что ситуация на острове – это проблема местных властей.

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