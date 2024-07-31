#Сводка на утро 31 июля 2024 года ▪ Ночью по тыловым районам работали ударные БПЛА «Герань». Ресурсы противника насчитали до 45 наших дронов.
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#Сводка на утро 31 июля 2024 года ▪ Ночью по тыловым районам работали ударные БПЛА «Герань». Ресурсы противника насчитали до 45 наших дронов.
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