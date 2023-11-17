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Байден подписал закон о краткосрочный бюджете США, в нем нет помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден, во избежание шатдауна, подписал закон о краткосрочном до 19 января 2024 года финансировании работы федерального правительства, в котором не предусмотрено выделение дополнительной помощи Израилю и Украине.

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