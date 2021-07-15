Славянская доктрина

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Человеко-гиганты, великаны: бред альтернативной истории?

Человеко-гиганты, великаны: бред альтернативной истории?

Исторические наперстки   Человеко-гиганты, великаны: бред альтернативной истории? Сегодня ну очень величественная тема.

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Юрий Ильинов
🗓 16.07.2021 Карта дня - 5 кубков Если без конца предаваться своим проблемам, то они никуда не уйдут, или навязчиво будут сопровождать его долгое время. Вы в состоянии справиться со своими трудностями, если сами того пожелаете. Не погружайтесь в свои депрессивные мысли, отчего создадите себе еще больше проблем. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!
Наталия Леонова
Всё в кучу
Юрий Ильинов
Следите за красными метками. Удачи!

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