Милитарист: В Киеве очень боятся отключения сети военных раций Falcon III

Согласно информации, распространяемой Telegram-каналом «Оборонка», в Киеве выражают обеспокоенность в связи с возможным отключением сети тактических радиостанций Falcon III, производимых компанией L3Harris.
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