Онищенко йөз яшькә кадәр ничек яшәргә икәне турында сөйләде

Начар гадәтләрдән баш тарту, спорт белән даими шөгыльләнү, дөрес туклану һәм гриппка каршы вакытында прививка ясату кешенең гомерен 100 елга кадәр җиткерергә мөмкин, дип хәбәр итте РИА Новостига Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко.
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