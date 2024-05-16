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«Мне иногда Федя посылает своих детей, ну просто копия он — маленькие только», – Наталья Бондарчук рассказала о детях брата Федора Бондарчука

«Мне иногда Федя посылает своих детей, ну просто копия он — маленькие только», – Наталья Бондарчук рассказала о детях брата Федора Бондарчука

Недавно Наталья Бондарчук дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей деятельности, семейных традициях, а также  об отношениях с братом Федором и его детьми.

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