Арбенина заявила со сцены в Казахстане, что готова стать релоканткой

Диана Арбенина со своей группой "Ночные снайперы" дала в минувшие выходные концерт в Алма-Ате.Певица на стала рыдать на сцене, как до этого делали в Казахстане Анжелика Врум и Тамара Гвердцители, которая открыто в ходе выступления поддержала Украину.