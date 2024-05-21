«Лед тронулся». Генерал Гурулёв предсказал еще несколько громких отставок в Минобороны

Владимир Самборский

Я не слышал критики от Гурулева Шойгу и его окружения до снятия. А теперь можно что угодно говорить! И пока Путин у власти, так и не раскроется суть событий о Пригожине, Суровикине и др. А пинать арестантов - дело не хитрое...