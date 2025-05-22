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Царьград

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От Москвы до Владивостока. Готовьтесь. Синоптики предупредили Россию об особом лете

От Москвы до Владивостока. Готовьтесь. Синоптики предупредили Россию об особом лете

Синоптики предупредили Россию об особом лете. Вслед за холодной весной придёт жаркое лето. Причём жара накроет всю Россию - от Москвы до Владивостока.

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