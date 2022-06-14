Два крупнейших американских банка приостановили операции по госдолгу РФ - СМИ

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Одни из крупнейших в мире банков - американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs - приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Одни из крупнейших в мире банков - американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs - приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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