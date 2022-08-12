Глава української кібербезпеки відвідав з'їзд хакерів у Лас-Вегасі Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку, розповів експертам про проблеми у сфері кібербезпеки, з якими Україна зіткнулася після російського вторгнення Заступник голови Державної служби спеціального зв'язку України, який відповідає в уряді країни за кібербезпеку, несподівано з'явився у четвер на з'їзді хакерів Black Hat, який […] Сообщение Глава української кібербезпеки відвідав з'їзд хакерів у Лас-Вегасі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.