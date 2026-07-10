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Девять музеев и театров России получили награды Минобороны за реабилитацию бойцов СВО

Девять музеев и театров России получили награды Минобороны за реабилитацию бойцов СВО

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Девять ведущих музеев, театров и культурных центров России получили ведомственные награды Министерства обороны за участие в проекте социокультурной реабилитации участников СВО.

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